قضبان حديدي يخترق يد طفل يجتاز السانكيام بالبليدة

أخبار الجزائر
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قضبان حديدي يخترق يد طفل يجتاز السانكيام بالبليدة
بقلم عباس عادل

أصيب اليوم على الساعة الحادية عشر والربع، طفل يدعى جليل موساوي، بجروح على مستوى اليد اليسرى، بعد دخول قضبان حديدي كان مثبتا على سارية العلم، يبلغ طوله 8 سنتيم وعرضه 3سنتيم، داخل مدرسة شوبان رشيد، وسط ولاية البليدة.

حيث خرج هذا الأخير رفقة زملائه من قسم بعد اجتيازه لمادة اللغة العربية، اين كان يلعب داخل ساحة المدرسة.

واثناء دورانه حول سارية العلم، أصيب بجروح بعد دخول القضيب بيده اليسرى.

الطفل تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بن بوالعيد في البليدة، كما تنقلت مديرة التربية من أجل زيارة المصاب.


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