قضية البارون “تيايا” تطيح ب 9 أعوان شرطة من بينهم ضابط بوهران

قاضي التحقيق بمحكمة عين الترك أداعهم الحبس بتهمة افشاء اسرار المهنة والتستر عليه

امر مساء أمس الإثنين، قاضي التحقيق لدى محكمة عين الترك في وهران بايداع تسعة اعوان امن من بينهم ضابط الحبس بعد تورطهم في مساعدة بارون مخدرات على الفرار و التهرب من المتابعات القضائية إلى جانب إفشائهم أسرار المهنة.

عقب التحقيقات التي أعقبت إلقاء القبض على بارون مخدرات المدعو “تيايا” في الخمسينيات من العمر والمنحدر من حي الشولي التابع للقطاع الحضري البدر الكميل سابقا بوهران بعدما كان محل بحث لسنوات عديدة بعد تورطه في المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع كوكايين إلى جانب الكيف المعالج وصدرت ضده أحكام قضائية قاربت الـ 20 سنة سجنا نافذا إلى جانب 5 اوامر بالقبض و3 مذكرات توقيف صادرة عن مجلس قضاء وهران و مذكرتي قبض بكل من مستغانم وعين الدفلى بناء على تحريات حثيثة تبعتها عمليات مراقبة وترصد للبارون الفار المدعو “تيايا” الذي كان في حالة فرار منذ 2013 حيث تم إلقاء القبض عليه قبل تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه أين أفضت التحقيقات إلى سقوط أسماء متورطة بسلك الأمن بوهران أكد البارون الموقوف خلال التحقيق معه أنه كان على اتصال بالعديد من عناصر الأمن من مختلف الحواضر كانوا يقومون بالتستر على عملياته الاجرامية وشبكته الوطنية المختصة في ترويج المخدرات والكوكايين التي أطاحت بها الفرقة الجنائية لامن ولاية وهران بعد عمليات تتبع وترصد لتحركاته تجاوزت الخمسة أشهر قبل الإطاحة به على مستوى حي البركي بينما كان على متن سيارة سياحية.