1000 قضية خطأ طبي على المستوى الوطني

كشف رئيس مجلس أخلاقيات الطب بالناحية الجهوية لولاية قسنطينة ،الأستاذ رشيد جنان

أن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، سجل حوالي 650 و1000 قضية تتعلق بالأخطاء الطبية.

واضاف المتحدث في تصريح خص به “النهار”على هامش الملتقى الجهوي المنظم بولاية جيجل، بالتنسيق مع مجلس قضاء جيجل، حول “أخلاقيات الطب

إلى أن الأخطاء الطبية المسجلة تسببت في وفاة 100 شخصا .

وأكد ذات المتحدث، أن حالات الخطأ الطبي لم تتعدى على مستوى ناحية قسنطينة 42 حالة .

موضحا في ذات السياق، عن وجود 4 حالات مؤكدة تسببت في وفاة شخصين.

مشيرا في الأخير ،الى ضرورة توفير ظروف عمل الطبيب و تشجييعه على الاعتماد على مبدأ المغامرة في ممارسة مهنة الطب بالجزائر .