 قضية صيدلة باب الزوار: التماس ايداع المعتدين على عمال الصيدلية رهن الحبس المؤقت

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء اليوم السبت، أمرا بإيداع المتهمين الموقوفين المتابعين. في قضية الاعتداء على عمال صيدلية بباب الزوار. رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق مع احالتهم على قاضي التحقيق للسماع اليهم بخصوص وقائع القضية.

كما تم متابعة المتهمين الأربع بجناية بجناية إنشاء عصابة أحياء لغرض زرع الرعب والإعتداء على المواطنين .بالضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء. جنحة حمل حيازة أسلحة بيضاء من والصنف السادس دون مبرر شرعي. وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير ، والتحريض والمشاركة. تكوين عصابة أحياء مع حمل أسلحة بيضاء، بغرض الاعتداء وزرع الرعب بين أوساط السكان.

وتأتي المتابعة القضائية بعد تقديم أطراف القضية أمام نيابة اامحكمة صبيحة اليوم، للسماع اليهم في محاضر رسمية.

ويتواجد ضمن المتهمين امرأة مسنة، والدتهم، التي تتقاسم التهم مع أبنائها الثلاث. حيث تم متابعتها في إطار التحقيق بجنحة والتحريض والمشاركة. تكوين عصابة أحياء مع حمل أسلحة بيضاء، بغرض الاعتداء وزرع الرعب بين أوساط السكان.

كما تم توقيف المعنيين من طرف مصالح الضبطية القضائية خارج العاصمة وهم بصدد الفرار فور ارتكابهم الوقائع. بعد تحديد هويتهم الكاملة انطلاقا من البلاغ الذي تلقته ذات المصالح. والفيديو محل التداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر هجوما عنيفا لمجموعة من الاشخاص بداخل محل الصيدلية. في وضح النهار، وهم مدججين بأسلحة بيضاء، لتنفيذ اعتدائهم على عمال الصيدلية.

ولم يكتف المتهمين بهذا الحد، بل قاموا بتهديد المواطنين الذين كانوا بداخل الصيدلية وحتى خارجها. لمنعهم من انقاذ روح الباعة الصيادلة الذين تعرض منهم 3 الى جروح بليغة.

ويتأسس في قضية الحال 10، أشخاص كاطراف مدنية، من بينهم 5 باعة صيادلة ضحية الاعتداء. الى جانب صاحب المحل، مع عدد من المواطنين الذين تضرروا من الاعتداء المسلح يتواجد من بينهم 3 نسوة.