قضية عطال تأخذ أبعادا أخرى.. فنانين وشخصيات كبار يتضامنون

صنعت قضية الدولي الجزائري يوسف عطال الحدث لدى وسائل الإعلام الإعلامية والعربية والجماهير العاشقة لكرة القدم.

وأصبحت قضية يوسف عطال “ترند” على منصة تويتر، اليوم الجمعة، أين لقي تعاطفا كبيرا من شخصيات معروفة وفنانين، من أوروبا وعرب و الجزائريين بالأخص.

وبعدما تضامن لاعبي المنتخب الوطني في شاكلة القائد رياض محرز، اسلام سليماني، توبة والبقية، تنقلت الحادثة إلى عدد من الفنانين وشخصيات معروفة، وحتى الإعلاميين في شاكلة نجم قناة بيان سبورتس حفيظ دراجي.

كما قامت الفنانة الجزائرية أمال بوشوشة بدعم خريج أكاديمية نادي بارادو الذي يتواجد في وضعية صعبة جدا.

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