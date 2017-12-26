“قعدة” سعودية بنكهة جزائرية أبطالها هذا الرباعي

ظهر”نبيل نغيز” المُدرب الجزائري لنادي “أحد” في جلسة سعودية اليوم الثلاثاء رفقة الثلاثي الجزائري الناشط في نفس الفريق.

ونشر حارس الفريق الأصفر”عزالدين دوخة” سهرة اليوم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” صورة تُظهره رفقة مواطنيه.

في “قعدة” خليجية سعودية يتقدمها “الشاي” السعودي، وكتب “دوخة” مُعلقا على الصورة التي وضعها.

“بعيدا عن التدريبات..تغيير الأجواء بقعدة جزائرية 100% في ضيافة أخونا من السعودية بحضور الثنائي خوالد وبولعويدات”.

ويبدو أن الثنائي الأخير المُلتحق حديثا بالدوري السعودي قد تعود فعلا على الأجواء في المدينة المنورة أين يتواجد نادي “أحد”.