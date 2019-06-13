قفزة في أسعار النفط بسبب المخاوف حول إمدادات الشرق الأوسط

عرفت أسعار النفط، ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بسبب التوترات في منطقة الخليج، بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.

وجرى تداول عقود مزيج “برنت” العالمي، عند 61.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83%، عن التسوية السابقة.

فيما تم تداول المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، عند 51.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.17% عن مستوى الإغلاق السابق.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد سمع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية، في بحر عُمان.

وتشير المعلومات الأولية، عن استهداف ناقلتين محملتين بالنفط، في بحر عمان، حسب ذات المصدر.

وتتخوف أسواق النفط من تأخر إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تهديد متزايد للشحنات في هذه المنطقة.

للتذكير، لا تزال الأسواق تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين آخرين، بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيض الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30%، منذ بداية العام الحالي.