يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي ظهيرة اليوم الثلاثاء مباراة القمة الإفريقية التي تجمع مولودية الجزائر بوفاق سطيف في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وسيكون عميد الأندية الجزائرية أمام مهمة صعبة من أجل حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي، من خلال تحقيق الفوز على الوفاق، وإنتظار نتيجة المباراة الثانية التي ستجرى في نفس التوقيت بين تيبي مازامبي الكونغولي، والدفاع الحسني الجديدي.

وفي حال تفوق الفريق المغربي أمام تيبي مازامبي الكونغولي فإنه سيتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي دون إنتظار نتيجة المولودية والوفاق.

ويكفي فريق وفاق سطيف الفوز على المولودية من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية دون إنتظر نتيجة الدفاع الحسني الجديدي.