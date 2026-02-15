قمة الاتحاد الإفريقي: ثناء على دور الرئيس تبون كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

نوّه مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في دورته الـ39 التي اختتمت اليوم الأحد بأديس أبابا، بجهود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته منسق الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من أجل تعزيز وتفعيل البرنامج القاري في هذا المجال، بما يسهم في توحيد وتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء.

ودعا مؤتمر القمة، في قرار متعلق بالسلم والأمن في إفريقيا، إلى “الإسراع في تنفيذ المقترحات العملية والملموسة التي تقدم بها، ويثني على التقدم الذي أحرزته مفوضية الاتحاد الإفريقي في دعم الاستجابات القارية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتعزيز القدرات المؤسسية للدول الأعضاء”.

من جهة أخرى، اعتمد المؤتمر مخرجات الندوة الـ12 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، المنعقدة شهر ديسمبر 2025 (مسار وهران). مشيدًا بدور الجزائر بجانب دول A3 في الدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية في مجلس الأمن الدولي.