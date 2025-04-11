قمة “سوسطارة” و الشبيبة دون جمهور
كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن برنامج الجولة 23 والجولة 24 من الرابطة المحترفة، بالإضافة إلى المباراة المتأخرة من الجولة 21.
و وفقاً لما أعلنته رابطة كرة القدم المحترفة (LFP) عبر موقعها الرسمي، فقد جائت برمجة الجولة 23 على النحو التالي :
الجمعة 18 أفريل:
وفاق سطيف - مولودية وهران
اتحاد خنشلة – نادي بارادو
نجم مقرة – شبيبة الساورة
السبت 19 أفريل :
اتحاد العاصمة – شبيبة القبائل (في ملعب 5 جويلية 1962 بدون جمهور)
شباب بلوزداد – جمعية مستغانم (في ملعب نيلسون مانديلا بدون جمهور)
مولودية البيض – أولمبي الشلف
اتحاد بسكرة – مولودية الجزائر
أولمبي أقبو – شباب قسنطينة (سيُبرمج لاحقاً)
مباراة متأخرة من الجولة 21 :
الثلاثاء 29 أفريل:
اتحاد العاصمة – أولمبي الشلف
الجولة 24 :
الخميس 24 أفريل:
أتلتيك بارادو – وفاق سطيف
شبيبة الساورة – اتحاد العاصمة
الجمعة 25 أفريل:
أولمبي الشلف – اتحاد بسكرة
مولودية وهران – أولمبي أقبو
السبت 26 أفريل :
مولودية الجزائر – مولودية البيض
شبيبة القبائل – شباب بلوزداد
جمعية مستغانم – نجم مقرة
شباب قسنطينة – اتحاد خنشلة (سيُبرمج لاحقاً)
مباريات متأخرة في انتظار البرمجة :
وفاق سطيف – شباب قسنطينة (الجولة 21)
شباب قسنطينة – مولودية وهران (الجولة 22)
مولودية الجزائر – اتحاد العاصمة (الجولة 22)
أولمبي أقبو – شباب قسنطينة (الجولة 23)