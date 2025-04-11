قمة “سوسطارة” و الشبيبة دون جمهور

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن برنامج الجولة 23 والجولة 24 من الرابطة المحترفة، بالإضافة إلى المباراة المتأخرة من الجولة 21.

و وفقاً لما أعلنته رابطة كرة القدم المحترفة (LFP) عبر موقعها الرسمي، فقد جائت برمجة الجولة 23 على النحو التالي :

الجمعة 18 أفريل:

وفاق سطيف - مولودية وهران

اتحاد خنشلة – نادي بارادو

نجم مقرة – شبيبة الساورة

السبت 19 أفريل :

اتحاد العاصمة – شبيبة القبائل (في ملعب 5 جويلية 1962 بدون جمهور)

شباب بلوزداد – جمعية مستغانم (في ملعب نيلسون مانديلا بدون جمهور)

مولودية البيض – أولمبي الشلف

اتحاد بسكرة – مولودية الجزائر

أولمبي أقبو – شباب قسنطينة (سيُبرمج لاحقاً)

مباراة متأخرة من الجولة 21 :

الثلاثاء 29 أفريل:

اتحاد العاصمة – أولمبي الشلف

الجولة 24 :

الخميس 24 أفريل:

أتلتيك بارادو – وفاق سطيف

شبيبة الساورة – اتحاد العاصمة

الجمعة 25 أفريل:

أولمبي الشلف – اتحاد بسكرة

مولودية وهران – أولمبي أقبو

السبت 26 أفريل :

مولودية الجزائر – مولودية البيض

شبيبة القبائل – شباب بلوزداد

جمعية مستغانم – نجم مقرة

شباب قسنطينة – اتحاد خنشلة (سيُبرمج لاحقاً)

مباريات متأخرة في انتظار البرمجة :

وفاق سطيف – شباب قسنطينة (الجولة 21)

شباب قسنطينة – مولودية وهران (الجولة 22)

مولودية الجزائر – اتحاد العاصمة (الجولة 22)

أولمبي أقبو – شباب قسنطينة (الجولة 23)