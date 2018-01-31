قمرعملاق أزرق دموي يتزامن مع خسوف كلّي للقمر اليوم

تشهد السّماء سهرة اليوم الأربعاء، ثلاث ظواهر فلكية نادرة لم تحدث منذ عدة سنوات.

الظاهرة سيعبر خلالها القمر في مداره الإهليلجي بأقرب نقطة له من الأرض.

وتدعى بالحضيض، حيث يكون قمر الحضيض هذه المرة على بعد 359000كم فقط.

مما يجعله يبدو أكبر ظاهريا بـ14% عن قطره المعتاد في مرحلة البدر عندما يكون كاملا، كما سيزيد لمعانه بحوالي30%.

فيطلق عليه عند بعض الامم الأنجلوساكسونية بالقمر العملاق الأزرق الدموي(Super Blue Blood Moon).

جدير بالذكر، أنّ هذه الظاهرة تتكررللمرة الثانية بعد تلك التي حدثت بداية هذا الشهر وتحديدا في ليلة 2جانفي.

إذ يمكن متابعتها عبر جلّ دول العالم، غيرأنّه سيكون مصحوبا هذه المرة بخسوف كلّي للقمر في نفس اللّيلة مما يزيد المشهد تشويقا.