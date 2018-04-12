قناة “النهار”مصدر حقيقي للمعلومة في الساحة الإعلامية الجزائرية

قال سفيان مراكشي الإعلامي والمراسل التلفزيوني لقناة الميادين بالجزائر، إن قناة “النهار” كان لها السبق في تغطية حادث تحطم الطائرة العسكرية أولا بأول.

وخلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان” على قناة “النهار”، قال مراكشي أن “النهار” قربت المشهد بصورته للمشاهد ومن موقع الحدث.

وأشار إلى أن،”النهار” قدمت تحليل جيد للحادث الأليم من خلال تدخلات الضيوف الذين تمت إستضافتهم وتقديم المعلومة عن الحادث.

وعبّر ضيف الحصة أن “النهار” مكسب مميز للساحة الإعلامية في الجزائر.

https://www.youtube.com/watch?v=twBmljvMB1E