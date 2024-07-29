قندوسي هداف مع سيراميكا مواجهة الأهلي

سجل الدولي الجزائري أحمد قندوسي، اليوم الإثنين، هدف لصالح ناديه سيراميكا كليوباترا، في المواجهة التي جمعتهم بنادي الأهلي المصري.

وشارك قندوسي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه سيراميكا، في هذه المواجهة التي جمعتهم بالأهلي، ضمن الدوري المصري.

وتمكن الدولي الجزائري، من البروز بقوة في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء، بتسجيله الهدف الوحيد لناديه، بتسديدة قوية.

وانتهت هذه المباراة بهزيمة أحمد قندوسي، وناديه سيراميكا كليوباترا، برباعية مقابل هدف واحد، لصالح الأهلي.