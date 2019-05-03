قنصلية الجزائر بالهند في قلب فضيحة تهريب المهاجرين

اتهمت الشرطة الإسبانية، الدوائر القنصلية الجزائرية في الهند، بالتواطؤ مع شبكة دولية لتهريب المهاجرين.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة الإسبانية مساء أمس الخميس، أن المسؤولين القنصليين قاموا بتسهيل منح تأشيرات لمئات المهاجرين الآسيويين الذين يتوجهون بشكل غير قانوني إلى إسبانيا، عبر المغرب.

وقالت الشرطة الإسبانية، إنها ألقت القبض على أحد عشر عضوا في شبكة دولية من مهربي المهاجرين الآسيويين في مدينة برشلونة.

حيث تستند إجراءاتها إلى الحصول على تأشيرة مزورة للجزائر ، عبر تمثيلها القنصلي في الهند، وعند وصولهم إلى الجزائر ، تمكن هذه الأخيرة، المهاجرين الآسيويين من عبور الحدود مع المغرب، بمساعدة سلطات مراقبة الحدود في كلا البلدين.

وكشفت الشرطة الإسبانية، أن الشبكة كان يديرها أشخاص من بنغلادش، سهلوا الوصول لإسبانيا، ما لا يقل عن 350 مواطن آسيوي من بنغلاديش وسريلانكا وباكستان والهند، من خلال الجزائر والمغرب.