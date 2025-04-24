قنصل الجزائر في بروكسل يستقبل إسلام سليماني

استقبل القنصل العام للجزائر في بروكسل، الدولي الجزائري والهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، خلال زيارة مجاملة قام بها اللاعب للقنصلية.

ونشرت القنصلية الجزائرية في بروكسل، اليوم الخميس، صوراً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تجمع القنصل العام للجزائر ببروكسل مع الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وتأتي هذه الزيارة لـ سليماني الذي ينشط حاليا في نادي KVC WESTRLO في إطار تعزيز الروابط بين القنصلية الجزائرية وأفراد الجالية الجزائرية القيمين في بلجيكا. خاصة الشخصيات البارزة التي تمثل الجزائر في مختلف المسابقات الدولية.

وكان مهاجم الخُضر قد انتقل إلى النادي البلجيكي في شهر جانفي من العام الجاري، قادما من نادي شباب بلوزداد، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.

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