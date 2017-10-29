عاجل

قوات الجيش تضبط رشاشا ثقيلا في برج باجي مختار

الوطني
  • -
  • 0
قوات الجيش تضبط رشاشا ثقيلا في برج باجي مختار
بقلم أمينة لعلالي

تمكن قوات الجيش من حجز رشاشا ثقيلا عيار 14.5 ببرج باجي مختار حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أن الرشاش من نوع pkt العملية منكت من حجز كمية من الذخيرة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital