تمكن قوات الجيش من حجز رشاشا ثقيلا عيار 14.5 ببرج باجي مختار حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أن الرشاش من نوع pkt العملية منكت من حجز كمية من الذخيرة.