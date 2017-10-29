وأضاف البيان أن الرشاش من نوع pkt العملية منكت من حجز كمية من الذخيرة.
تطورت قضية إختبار اللغة الفرنسية كشرط أساسي لقبول ملف "الفيزا" الفرنسية.
فبعد الطوابير بمحيط مركز الثقافي الفرنسي بالجزائر، تمكن العديد من الشباب بالدخول إلى بهو المركز…
يقترح المعرض الدولي للكتاب "سيلا22 " على زواره اليوم برنامج ثري.
ففي اطار اللقاءات و المحاضرات ندوة حول الكتاب والمدرسة من تنشيط وزيرا التربية و الثقافة…
دعا السفير الفلسطيني بالجزائر لؤي عيسى و ممثلين عن أحزاب سياسية جزائرية, بريطانيا التي أصدرت "وعد بلفور".
الذي أسس لقيام دولة الاحتلال الى الاعتذار عن هذه…
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