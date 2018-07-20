قوانين ردعية للنّاقلين الخواص..الوزارة تتوعّد

يعيش المواطن الجزائري حالة تذمّر وملل يوميا، جرّاء تصرّفات الناقلين الخواص اللامسؤولة، لعدم التزامهم بأخلاقيات المهنة.

التي باتت تهدّد حياة المسافرين في الطرقات بطريقة أقل ما يُقال عنها أنها مأساوية.

وتزداد هذه المعاناة، في ظل الوعود التي باتت تنتظر التجسيد على أرض الواقع منذ سنوات، ما جعل قطاع النقل “مهترئا” مثل حافلات الحظيرة الوطنية.

وتزامنا وتصريحات وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، الرّامية إلى تطبيق مخطّط نقل جديد لتنظيم القطاع، بما يضمن راحة المسافرين.

من خلال إعداد نصوص قانونية منظّمة تضبط الناقلين الخواص، بإدماجهم مع شركات خاصة، فضلا عن عصرنة القطاع بالتنسيق مع وزارة البريد والتكنولوجيا.

وهو الإجراء الذي بات يخوّف أكثر من 80 ألف ناقل خواص، خاصة الحافلات التي لم تعد صالحة الإستعمال بتاتا.

وفي الوقت الراهن ومنذ سنوات خلت، لاتزال التهم تلصق بسائق الحافلة، في الوقت الذي تلتزم الوزارة الصمت لتطبيق الإصلاحات والمعتمدة في القطاع العمومي.

والبداية تكون بتجديد الحظيرة الوطنية والتي تضّم أكثر من 80 ألف حافلة منها 31 ألف حافلة يفوق عمرها 15 سنة.

يركبها المواطنون في ظروف أقل ما يقال عنها سليمة وآمنة، ناهيك على التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها السائقون.

في حق الطريق أسفرت عن حصد أرواح العشرات، في غياب نصوص ردعية استغلها هؤلاء لتحقيق الربح السريع.

وكشف عبد الكريم غلاب عضو بالمنظمة الوطنية للناقلين الخواص، أنّ فوضى النقل الذي تعيشها الجزائر، تستدعي تظافر الجهود.

بين الوزارة والإدارة والبلدية، والناقلين الخواص، والبداية تكون بتجديد الحظيرة الوطنية، بإشراك البنوك .

وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال مخطط عملها الذي من شأنه أن ينفّس القطاع من التجاوزات التي تطبعه دفع ثمنها المواطن البسيط .