قوجيل.. يجب توحيد الصفوف الفلسطينية لإحباط المخططات الصهيونية

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على ضرورة وحتمية النضال بالعمل من أجل توحيد ورص الصفوف الفلسطينية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب. وهذا في دحر وإحباط المخططات الصهيونية التي تتستر وراء عناوين وشعارات التطبيع للقضاء على أهم عناصر حيوية القضية الفلسطينية.

وشدد، رئيس مجلس الأمة، بأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورتها لتحقيق المطامح المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر وبناء الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس. حيث جدد قوجيل موقف الجزائر قيادةً وشعبًا إزاء مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار قوجيل خلال لقاء جمعه بسفير فلسطين أمين مقبول، إلى أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل عربيًا وإسلاميًا ودوليًا. وهذا لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب ومقدساته.

ومن جهته، أشاد السفير الفلسطيني بالعلاقات الجزائرية الفلسطينية التاريخية المتجذرة التي تعود إلى ما قبل استعادة الجزائر لسيادتها الوطنية. وعبر عن إكباره لموقف الجزائر بقيادة الرئيس تبون، الداعم لمناعة القرار الفلسطيني والرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

طالع أيضا:

وقال أمين مقبول، إن الموقف الجزائري رسميًا وشعبيًا ظل دومًا ثابتًا، مما ساهم بتدعيم صمود ونضال الشعب الفلسطيني. ضد غطرسة الكيان الصهيوني وسياساته الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من خلال التهويد والاستيطان وتغيير المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية.

واستقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الأمة، أمين مقبول، سفير دولة فلسطين بالجزائر. حيث أدى له زيارة وداع. وشكلت المقابلة مناسبة لاستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين ومعها آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

**يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp