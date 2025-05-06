قويدري: 218 مؤسسة صيدلانية تنشط في التصنيع

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري عن وجود 218 مؤسسة صيدلانية تنشط في التصنيع. من بينها 138 مختصة في صناعة الأدوية. مشيرا إلى دراسة 103 مشاريع استثمارية جديدة،منها 72 مشروعا مخصصا للأدوية و31 للمستلزمات الطبية.

وقال الوزير أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أن عدد الأدوية المصنعة محليا والموجهة للصيدليات تبلغ 4120 صنفا، من أصل 5462 دواء مسجلا، فيما تقدر الحصة السوقية من المواد المصنعة محليا لسوق المستشفيات والذي تعتبر الصيدلية المركزية مورده الرئيسي. بـ24.69 بالمائة أي 262 دواء مصنعا محليا من إجمالي 1061 دواء مسجلا في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية.

واقترح الوزير ستة إجراءات لتحفيز الاستثمار، تشمل تحسين أداء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. تشجيع تصنيع الأدوية المضادة للسرطان والأنسولين واللقاحات، تعزيز الإدماج الصناعي، استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. فضلا عن دعم البحث والتطوير والتعاون بين القطاعات.

الأدوية المضادة للسرطان.. إطلاق 14 مشروعا استثماريا

وفيما يتعلق بالأدوية المضادة للسرطان، تم حسب الوزير إطلاق 14 مشروعا استثماريا, دخل بعضها حيز الاستغلال سنة 2025. كما شرع مجمع “صيدال” في توطين إنتاج 15 دواء أساسيا مضادا للسرطان, في إطار خطة للانتقال إلى التصنيع الكامل خلال عامين.

أما بالنسبة للأنسولين، فقد بدأت أربع وحدات إنتاجية تسويق دفعاتها الأولى منذ السنة الماضية, بطاقة تغطي ضعف الاحتياجات الوطنية.

وأكد الوزير أن توطين تصنيع المنتجات الأساسية المستوردة يعد من أولويات القطاع في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى مساع لرفع قيمة الصادرات من المنتجات الصيدلانية عبر تكييف الإطار القانوني وتنظيم المشاركة في المعارض القارية والجهوي