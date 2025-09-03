قيس سعيد في الجزائر للمشاركة  في معرض التجارة البينية

حلّ رئيس جمهورية تونس، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر للمشاركة في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

وكان في استقبال قيس سعيد، بمطار الجزائر الدولي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.