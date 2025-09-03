قيس سعيد في الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية
بقلم م. فيصل
حلّ رئيس جمهورية تونس، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر للمشاركة في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.
وكان في استقبال قيس سعيد، بمطار الجزائر الدولي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
واستمع رئيس الجمهورية، رفقة رئيس الجمهورية التونسية، إلى النشيدين الوطنيين قبل أداء تحية العلم الوطني.
كما استعرض الرئيسان تشكيلات من الحرس الجمهوري للجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.
