قيس سعيد يهنىء الر ئيس تبون بعد تتويج الخضر بكأس العرب

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون عقب تتويج المنتخب الوطني بكأس العرب. وحسب مصالح رئاسة الجمهورية التونسية أجرى الرئيس التونسي مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري ليهنئنه بفوز الخضر بكأس العرب لسنة 2021.

وخلال المكالمة أشار قيس سعيد إلى ان أهم الصور التي التقطها ليست الأهداف المسجلة بل صور الفرحة التي عمت الجماهير التونسية في نهاية اللقاء. وأضاف في ذات البيان “وهي ترفع العلمين التونسي والجزائري ورايات عربية أخرى في مشهد تاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعب الواحد في تونس وفي الجزائر وفي سائر أقطار الأمة العربية.”

وتوّج مساء اليوم السبت المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس العرب في نهائي رائع ومثير بعد فوزه على المنتخب التونسي بهدفين لصفر.