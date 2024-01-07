كأس الجزائر.. شبيبة القبائل يتسقبل شباب بلوزداد في نهائي قبل الأوان

أقيمت اليوم الأحد، قرعة الدورين الـ32، والـ16، من منافسة كأس الجزائر 2024، والتي أسفرت عن مواجهات نارية واعدة.

وأبرز مواجهة سيشهدها الدور الـ32 في هذه الطبعة من كأس الجزائر، تلك التي ستجمع شبيبة القبائل، بشباب بلوزداد.

فيما سيتنقل رائد البطولة مولودية الجزائر، إلى ولاية ميلة، لمواجهة نادي التلاغمة، في حين يحل اتحاد العاصمة، ضيفا على فريق اتحاد بوخضرة.

وجاء نتائج قرعة الدور الـ32 من منافسة السيدة الكأس، كاملة على النحو التالي: