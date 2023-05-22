كأس الجمهورية.. قرعة النصف النهائي تسفر عن مواجهات واعدة

أجريت سهرة اليوم الإثنين، قرعة الدور النصف نهائي لمنافسة كأس الجمهورية، للموسم الكروي 2022-2023.

وأسفرت هذه القرعة، عن مواجهات مثيرة، ستجمع الاولى بين فريق شبيبة الساورة، الذي يستقبل أولمبي الشلف.

كما ستشهد المباراة الثانية لحساب ذات الدور، تنقل رائد ترتيب البطولة، شباب بلوزداد إلى مقرة، لمواجهة النجم المحلي، على تأشيرة النهائي.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد خوض هذه المباريات الخاصة بنصف نهائي كأس الجمهورية في وقت لاحق.