كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم تستقبل رئيس الشركة التركية CIMPOR

استقبلت اليوم الخميس كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم،كريمة طافر، رئيس الشركة التركية سيمبور CIMPOR، سوات كالبييك، وهذا بحضور اطارات من الوزارة.

وتمحور اللقاء حول بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجال الطاقات المتجددة، خاصة ما يتعلق بتخزين الطاقة. واستغلال الموارد الأولية المستخدمة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. الخبرات، والمعرفة المتطورة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال.

كما تطرق الطرفان إلى فرص تعزيز التعاون الجزائري-التركي في مجال الموارد المنجمية الأولية. مثل الكلس والطين (الأرجيل) اللذين يُستخدمان في إنتاج الإسمنت. إلى جانب ثروات معدنية أخرى تزخر بها الجزائر. وقد أكدت كاتبة الدولة على أهمية استغلال هذه الثروات المنجمية في دعم التنمية المستدامة. مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في هذا المجال.

من جهته، قدم رئيس سيمبور رؤية الشركة التي تسعى إلى تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون. مؤكدًا التزامها بدعم جهود الجزائر في تنمية قطاع المناجم والطاقة. بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سيمبور، تعتبر اليوم ثالث أكبر فاعل دولي في سوق الإسمنت العالمي. كما أنها معروفة بريادتها في تبني التقنيات المستدامة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في عملياتها.