كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية في زيارة عمل للجزائر

يٌجري كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية، فرناندو فالانثويلا مارثو، بداية من اليوم، زيارة عمل للجزائر تدوم يومين.

وتندرج الزيارة في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر وإسبانيا، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وسيشرف على هذه المشاورات السياسية كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلادهان وكاتب الدولة الاسباني.

وحسب البيان، سيتم خلال الزيارة تقييم مدى تطبيق قرارات الاجتماع السابع رفيع المستوى الجزائري الاسباني المنعقد بالجزائر في أكتوبر 2018.

كما سيدرس الطرفان الاستحقاقات القادمة بين البلدين، خاصة الاجتماع الثامن رفيع المستوى المزمع إجراؤه بمدريد في 2020.

كما جاء في البيان أن الطرفان سيتطرقان للوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط وكذا المسائل الخاصة بالهجرة ومكافحة الإرهاب.

من جانب آخر ستكون علاقات الجزائر بالإتحاد الأوروبي وكذا التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط من محاور النقاش الجزائري الإسباني.