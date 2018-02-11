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كاراغر: “محرز خيب الجميع وعليه التعويض إلى نهاية الموسم”

الرياضة
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كاراغر: “محرز خيب الجميع وعليه التعويض إلى نهاية الموسم”
بقلم أمير بهلول

عاد نجم ليفربول السابق “جيمي كاراغر” للحديث عن قضية رياض محرز وذلك بعد أن غاب لأكثر من 10 أيام لكنه عاد للمشاركة كبديل في مباراة أمس ضد “مانشستر سيتي”.

وقال كاراغر: “محرز خيب الجميع بتصرفاته وخيب حتى نفسه”.

وأضاف: “أتفهم خيبة أمله بعدم الإنضمام إلى مانشستر ستي”.

وأردف: “لا أحد يختلف أن رياض بغيابه عن التدريبات لـ10 أيام خيب ظن زملائه وجماهير ليستر وحتى ذهنيته”.

وختم كلامه: “الآن عليه تقديم أفضل ما لديه إلى غاية نهاية الموسم”.

وكان رياض قد قدم أداء جيدا في الدقائق التي لعبها رغم أنه لم يتدرب لمدة 10 أيام.

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