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كازوني: “بوردو فريق كبير ومواجهته جد مفيدة للفريق”

الرياضة
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كازوني: “بوردو فريق كبير ومواجهته جد مفيدة للفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب مولودية الجزائر، بيرنار كازوني، أن مواجهة نادي بحجم بوردو، ستكون جد مهمة لفريقه، تحضيرا لمباراتهم المقبلة أمام تيبي مزمبي.

وصرح بيرنار كازوني، خلال ندوة صحفية: “بوردو، فريق جد منظم يملك تعدادا قويا وستكون مواجهته جد مفيدة للمولودية”.

وأضاف: “مواجهة بوردو، تختلف عن المبارتين السابقتين التي لعبناهما خلال هذا التربص، بالنظر لحجم المنافس، ويجب على اللاعبين التحلي بتركيز كبير”.

وتابع: “سنحاول إشراك أكبر قدر ممكن من اللاعبين في هذه المباراة، قصد محاولة منح فرصة للجميع لكسب بعض دقائق اللاعب”.

وبخصوص اللاعبين مامون، وحاشي، كشف كازوني: “لم نتخد القرار النهائي بخصوص مامون، وحاشي، سيخضع لاختبارات للوقوف على جاهزيته”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستلعب آخر ودية لها خلال تربصها الجاري بفرنسا، أمام نادي بوردو، أمسية اليوم انطلاقا من الساعة السابعة مساء.


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