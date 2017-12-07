كازوني: ” كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أثقل من هذه”

أعرب مدرب فريق مولودية الجزائر” بيرنارد كازوني” عن سعادته بالفوز المحقق أمسية اليوم أمام فريق إتحاد الحراش.

وفاز عميد الأندية الجزائرية بثنائية نظيفة أمام إتحاد الحراش في إطار الجولة الـ 14 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقال كازوني أن فريقه ضيع العديد من الفرص السهلة في الشوط الثاني، وأنه كان بإمكانه الفوز بنتيجة أثقل موضحا:

“حققنا المهم في مباراة اليوم، رغم تضييعنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني والتي لم نحسن إستغلالها”

وأضاف:”اللاعبون وقعوا في فخ السهولة بعد إحراز الهدفيين رغم أننا طالبناهم بالحفاظ على التركيز”