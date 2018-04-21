كازوني: “لم أقل أبدا أننا سنفوز بالبطولة..!!”

كشف المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر “بيرنار كا زوني”، أنه لم يعد “الشناوة” بالتتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.
و انهزم العميد على يد النصرية في ملعب 5 جويلية أمس الجمعة، برسم الأسبوع 26 من الرابطة المحترفة الأولى، وهي الخسارة التي رهنت حظوظ العميد في التتويج باللقب.
وقال المدرب الفرنسي عقب الهزيمة: “أنا لم أقل أبدا أننا سنفوز بالبطولة، وإنما قلت أنني سنفعل كل ما يمكننا من أجل الفوز بها”.
وأضاف: “عملنا ما بوسعنا، وحاولنا وبعض المباريات كانت صعبة”.
وقال أيضا: “لدينا دائما نفس العزيمة وهي أن نكون الأفضل ونريد دائما الفوز”.
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