كازوني: “لم أقل أبدا أننا سنفوز بالبطولة..!!”

كشف المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر “بيرنار كا زوني”، أنه لم يعد “الشناوة” بالتتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.

و انهزم العميد على يد النصرية في ملعب 5 جويلية أمس الجمعة، برسم الأسبوع 26 من الرابطة المحترفة الأولى، وهي الخسارة التي رهنت حظوظ العميد في التتويج باللقب.

وقال المدرب الفرنسي عقب الهزيمة: “أنا لم أقل أبدا أننا سنفوز بالبطولة، وإنما قلت أنني سنفعل كل ما يمكننا من أجل الفوز بها”.

وأضاف: “عملنا ما بوسعنا، وحاولنا وبعض المباريات كانت صعبة”.

وقال أيضا: “لدينا دائما نفس العزيمة وهي أن نكون الأفضل ونريد دائما الفوز”.