كأس السوبر.. أول مباراة رسمية في الجزائر منذ 250 يوما من التوقف!

تعود الكرة المستديرة في الجزائر للدوران أمسية اليوم السبت لأول مرة منذ 250 يوما من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا التي أوقفت المنافسات الرسمية يوم 16 مارس الماضي.

ويحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي أمسية اليوم السبت نهائي كأس السوبر الجزائري لسنة 2019 بين إتحاد العاصمة المتوج بلقب البطولة، وفريق شباب بلوزداد المتوج بكأس الجمهورية.

وسيسعى فريق إتحاد العاصمة للتتويج بلقب السوبر الثالث في تاريخه بعد تتويجه سنتي 2013 و2016، فيما سيسعى حامل لقب البطولة الموسم الماضي شباب بلوزداد لتسجيل أفضل إنطلاقة في الموسم الجديد.

هذا وستجرى مباراة اليوم في غياب الجمهور، ووسط إجراءات وقائية صارمة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.