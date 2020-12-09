كاظم الساهر ينشر كتابا عن مسيرة حياته

أعطى قيصر الاغنية العربية العراقي كاظم الساهر موافقته لنشر كتاب يروي سيرته الذاتية.

و أعلن حسين جبار شقيق الفنان كاظم الساهر موافقة القيصر على نشر كتاب يروي مسيرة شقيقه العائلية والفنية بعد عامين على اتمام كتابته.

وكتب جبار على فيسبوك: “أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة”.

وأضاف: “عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض.

وأضاف ” الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة”.