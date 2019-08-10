كاميرا النهار ترصد أجواء عرفة منى ومكة المكرمة من السماء

رصدت كاميرا “النهار”، سماء مشعر عرفات، أثناء وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل الرحمة، عبر الطيران العمودي الخاص بأمن وزارة الداخلية السعودية.

حيث اكتسى مشعر المغفرة، حلة بيضاء تسر الناظرين إليها، فهو يوم يفرح الله بعباده، ويفرح العباد بمغفرته جل وعلى من الخطايا والذنوب، والعتق من النار.

ويقع جبل عرفات شرق مكة المكرمة، على الطريق الواصل إلى مدينة الطائف، عن بعد 12كلم، وعن منى 10 كلم.

الجولة العمودية، انطلقت نحو الحرم المكي، مرورا بمزدلفة ومنى.

وما يشد النظر من السماء، مبنى الجمرات الذي سخرته السلطات السعودية خدمة لضيوف الرحمان، والذي سيشهد قدوم الحجاج لتأدية نسك رمي الجمرات، ابتداءا من اليوم الأول من أيام التشريق بعد النفرة.

وكذا قطار المشاعر، الذي ينقل أزيد من 300 ألف حاج بين المشاعر المقدسة.

لتصل جولتنا إلى مشارف مكة، حيث تظهر الكعبة المشرفة بإشراقة كسوتها الجديدة، التي تم تغييرها على يد 160 فنيا وصانعا كما جرت العادة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

لتكون الكعبة المشرفة، عند أبهى حلة لها للحجاج يوم العيد، عند أداء طواف الإفاضة.