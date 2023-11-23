كبار أوروبا يتصارعون لانتداب ايت نوري والبياسجي يدخل الخط

دخل فريق البياسجي مضمار السباق للظفر بخدمات الدولي الجزائري ريان ايت نوري المتألق مع ناديه ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال موقع ” 10 سبور” الفرنسي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس إدارة النادي الباريسي ناصر الخليفي طلب من المسؤولين عن النادي جس نبض اللاعب الدولي الجزائري ايت نوري بشأن إمكانية حمل قميص “البياسجي”.

ويربط ايت نوري عقدا مع نادي ولفرهامتبون إلى غاية صيف 2026.

كما قال موقع “90 دقيقة” أن نادي تشيلسي دخل في مفاوضات مع إدارة نادي ولفرهامبتون، للظفر بخدمات ايت نوري، خاصة وأنه دون اسمه على رأس القائمة المستهدفة.

وكان ايت نوري محل إطماع عدد من الأندية أبرزهم ليفربول، مانشستر سيتي ووجوفونتس و نيس.

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