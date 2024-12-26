كبار علماء موريتانيا ورمز الطريقة القادرية يزور الجزائر

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، مبروك زيد الخير، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، العلامة الموريتاني. الشيخ سيدي محمد ولد الشيخ سيديا، الذي أدى له زيارة مجاملة. حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

ويعد الشيخ سيدى محمد ولد الشيخ سيديا من كبار علماء موريتانيا ومن رموز الطريقة القادرية هناك، والذي له مكانة مرموقة في بلاد شنقيط. لعلمه وفضله وعطائه العلمي الكبير، وفق المصدر ذاته.

وخلال اللقاء -يضيف البيان-“تناول الطرفان موضوع تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحثا أهمية بذل الجهود والتعاون بينهما حول تعزيز الاعتدال والوسطية”.