كتائب القسام تُعلن قصف العدو برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الإثنين، عن قصف حشود للعدو قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

وجاء في تصريحات لكتائب القسام، نقلتها الجزيرة: “قصفنا عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين”.

وأكدت بدورها، حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة. مضيفة أن إجرام الاحتلال الفاشي في قصف المدنيين لن يمنحه صورة الانتصار.

فيما أعلنت وزارة الداخلية بغزة، أن جيش الاحتلال الصهيوني يرتكب مجازر دموية بحق المدنيين. ويكثف غاراته على المنازل منذ الليلة الماضية.

كما كشفت الوزارة، أن طائرات الاحتلال دمرت مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.