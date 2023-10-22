كتائب القسام يوقعون مدرعة صهيونية في كمينٍ محكم شرق خانيونس

أقدم مجاهدو كتائب القسام على ايقاع يوقعون قوة صهيونية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار.

و التحم مجاهدو كتائب القسام مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

واعترف العدو بوقوع إصابات في صفوف جنوده، بعد وقوع قوة مدرعة في كمين لكتائب القسام شرق خانيونس

وأكدت كتائب القسام أن جنود القوة الصهيونية التي ،وقعت في كمين خانيونس غادروا آلياتهم وفرّوا شرق السياج الزائل مشياً على الأقدام.