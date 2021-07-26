كدفعة أولى.. وصول 1050 وحدة من مكثفات الأكسجين للإستعمال الفردي

وصلت أمس الأحد، الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين للإستعمال الفردي والمقدرة بـ 1050 وحدة. على أن يصل عددها إلى 9 آلاف وحدة “تدريجيا” في غضون أسبوعين.

وحسب ما كشف عنه بيان مجلس الوزراء، فقد أسدى رئيس الجمهورية الذي ترأس أمس الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء، توجيهات بضرورة “تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين”. مع التحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والإستعمال خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية. خاصة وأن طاقة إستيعاب المرضى لم تتجاوز 56 بالمائة

كما أمر الرئيس تبون، بإطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية. واقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية. مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من الأكسجين.