“كراكاج” أنصار إتحاد عنابة يصل العالمية!!

ونقلت شبكة “ESPN” العالمية، فيديو “الكراكاج” مُبدية دهشتها من التفاعل الخارق للعادة لأبناء “بونة” والأجواء التي صنعوها على مُستوى المُدرجات.

وكان أكثر ماحيّر “ESPN” هو الحضور القوي للأنصار رغم أن فريقهم ينشط في القسم الثالث، مُعتبرة بأنهم ألهبوا الملعب فعليا.

ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من المُتابعين البريطانيين والأمريكيين على وجه الخصوص، والذين قاموا بـ”إعجاب” للفيديو 1100 مرة و”ريتويت” 2800 مرة.

Wow.

This is the moment 60,000 USM Annaba fans celebrated their club's promotion to the Algerian 2nd division. 🔥 pic.twitter.com/9IcQCsKOoD

— ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2018