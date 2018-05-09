“كراكاج” أنصار إتحاد عنابة يصل العالمية!!

يواصل “الكراكاج” الخيالي الذي قام به أنصار إتحاد عنابة بمُناسبة صعود فريقهم للقسم الثاني، صناعة الحدث وبقوة في الداخل والخارج.

ونقلت شبكة “ESPN” العالمية، فيديو “الكراكاج” مُبدية دهشتها من التفاعل الخارق للعادة لأبناء “بونة” والأجواء التي صنعوها على مُستوى المُدرجات.

وكان أكثر ماحيّر “ESPN” هو الحضور القوي للأنصار رغم أن فريقهم ينشط في القسم الثالث، مُعتبرة بأنهم ألهبوا الملعب فعليا.

ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من المُتابعين البريطانيين والأمريكيين على وجه الخصوص، والذين قاموا بـ”إعجاب” للفيديو 1100 مرة و”ريتويت” 2800 مرة.