كرونولوجيا لحوادث الطيران في الجزائر

أبرز حوادث الطيران في الجزائر على مدار السنوات الأخيرة والتي كانت كالتالي:

30 جوان 2003 : تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية

من نوع هيركوليس سي 130 عقب سقوطها على حي فتال السكني ببني مراد قرب مدينة بوفاريك بولاية البليدة.

مما خلف مقتل 20 من سكان الحي من بينهم أربعة من أفراد الطاقم وتسجيل نحو ثلاثين جريحا.

13 أوت 2006: تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية

من نوع لوكهيد إلـ 100 هيركوليس أثناء الرحلة رقم 2208 بالقرب من مدينة “بياتشنزا” الإيطالية و مقتل كل طاقمها المتكون من 03 أفراد.

جانفي 2010: تحطم طائرة عسكرية بين معسكر وبلعباس

تحطمت طائرة عسكرية من نوع “ميغ 27” شهر جانفي من سنة 2010 بمنطقة جبلية تحد بين ولايتي معسكر وسيدي بلعباس.

حيث أسفر الحادث عن مصرع قائد الطائرة.

نوفمبر 2012: تحطم طائرة عسكرية جزائرية جنوب فرنسا

لقي 6 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية من طراز سي-130 بجنوب فرنسا شهر نوفمبر من سنة 2012.

حيث بدأ الخلل التقني في بوفاريك إذ اشتعلت النيران في أحد محركاتها.

10 ديسمبر 2012: اصطدام طائرتين عسكريتين للتدريب بتلمسان

اصطدمت طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية.

أثناء قيامهما بطلعات تدريبية بجبال تلمسان أقصى غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدي الطائرتين.

11 فيفري 2014: مقتل 102 شخص في تحطم طائرة عسكرية بأم البواقي

سقوط طائرة نقل عسكرية من نوع “هركول سي 130” ووفاة 102 شخص بينهم 4 نساء.

ونجاة راكب واحد وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار تمنراست صباحا وهي تقل 103 راكب (99 مسافرا و4 من أعضاء طاقم الطائرة)

11 أكتوبر 2014 سقوط طائرة عسكرية ومقتل قائدها

تحطمت طائرة عسكرية من نوع سوخوي (سو-24) تابعة للقوات الجوية الجزائرية في منطقة تحليق عسكري بمنطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة .

مخلفة مقتل طاقمها. المتكون من قائد الطائرة وضابط ملاح.

11 نوفمبر 2014: تحطم طائرة عسكرية مقاتلة من نوع “ميغ 25”

تحطمت طائرة مقاتلة من نوع “ميغ-25” تابعة للقوات الجوية الجزائرية.

أثناء تنفيذ تمرين تدريبي بالقرب من الميدان المركزي للجو بحاسي بحبح بإقليم الناحية العسكرية الأولى، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية

20 أفريل 2015: سقوط طائرة هيليكوبتر عسكرية بإيليزي

سقوط طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية بولاية إيليزي على الحدود مع ليبيا، مخلفة مقتل اثنين من طاقمها.

27 مارس 2016:

قتل 12 عسكريا جزائريا وجرح اثنان إثر تحطم مروحية عسكرية في منطقة رقان جنوب غرب الجزائر.

11 أفريل 2018:

تحطم طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري والحصيلة لحد الساعة 181 شهيد وهي مرشحة للإرتفاع.