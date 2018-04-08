“كريستيانو جونيور” يُكرر مقصية والده في داربي مدريد

كرر إبن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني مقصية والده أمسية اليوم الأحد قبل بداية داربي العاصمة مدريد.

الذي جمع ريال مدريد بالضيف أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو وإنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

ونزل كريستيانو جونيور لأرضية الملعب قبل إنطلاق الداربي المثير ليقوم بتقليد هدف والده الذي سجله في شباك اليوفي يوم الثلاثاء.

وهذا ما نال إعجاب جماهير الفريق الملكي وكذا المصورين اللذين سارعوا لإلتقاط صورا لإبن صاروخ ماديرا.

وكانت مقصية “الدون” قد صنعت الحدث هذا الأسبوع.