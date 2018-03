وقال رونالدو: “7 كلمات من أجل سوريا.. كن قويا، تحلى بالثقة، ولا تستسلم أبدا”.

وأرفق “الدون” هذه الكلمات بفيديو “صغير” يكشف معاناة الأطفال من القنابل وذلك في منطقة “غوطة”.

Be strong. Have faith. Never give up. #7WordsForSyria @SavetheChildren pic.twitter.com/WjGltzXhSV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 13, 2018