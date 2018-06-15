“كريستيانو” يعترف بجريمته ويقترب من دخول السجن !!

الرياضة
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“كريستيانو” يعترف بجريمته ويقترب من دخول السجن !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

توصل النجم الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لاعب فريق “ريال مدريد” الإسباني إلى إتفاق مع الضرائب الإسبانية حول قضية التهرب الضريبي.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الجمعة أن “الدون” إعترف بجريمة التهرب الضريبي ووافق على السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وأضافت نفس التقارير الإسبانية أن النجم الأول للميرينغي والمنتخب البرتغالي مُلزم أيضا بدفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون أورو.

وحلّ “كريس” جميع مشاكله المالية والإدارية مع الضرائب الإسبانية لكنه يريد رفع عقوبة دخول السجن لمدة عامين بدفع غرامة مالية.

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