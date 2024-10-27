كريكو تشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول المرأة بالفلبين

تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول ” المرأة، الأمن والسلام”، الذي سينظم في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، بعاصمة الفلبين مانيلا.

وحسب بيان للوزارة، يعتبر هذا الحدث الدولي الأول من نوعه من حيث الموضوع الذي سيعالجه وهو المرأة والأمن والسلام. في ظل النزاعات والحروب، وكذا من عدد الدول المشاركة، ومستوى الشخصيات الحاضرة بالمؤتمر.

كما يكتسي المؤتمر أهمية بالغة، باعتباره فرصة لتسليط الضوء على المرأة في خضم ما شهدته الساحة الدولية. من عدم استقرار، نزاعات، حروب، وخاصة مع العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على قطاع غزة. وما خلفه من مجازر ومآسي، مع عرض وتقييم التحديات التي تواجهها النساء في هذه المناطق. وضع رؤية مستقبلية في سبيل بناء السلام وتعزيز دور المرأة فيها بتضافر الجهود الدولية مشتركة حفاظا على السلام والأمن الإقليمي والدولي.

كما يعد المؤتمر سانحة لاستعراض جهود الدول في تنفيذ القرار الأممي 1325 والتدابير المتخذة على جميع الأصعدة لحفظ السلم والأمن، وتبادل الخبرات فيما بينها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور