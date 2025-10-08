كريكو تعقد إجتماعا مع وزير الداخلية والوزير والي العاصمة مُوجها للولاة

أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، والوزير والي ولاية الجزائر. على أشغال لقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ويتمحور هذا الإجتماع حول تعزيز الديناميكية لترقية الممارسة البيئية “تكوين، مرافقة واستثمار”. بحضور ولاة الجمهورية و الولاة المنتدبين وإطارات الجماعات المحلية و وزارة البيئة و جودة الحياة.

كما تناول اللقاء نظافة المحيط ولتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والذي يشكل أولى أولويات السلطات العمومية تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية لجعل المواطن في صلب اهتمامات النشاط العمومي.