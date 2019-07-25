كريم يونس ..فتيحة بن عبو واسماعيل لالماس ضمن الشخصيات التي ستقود الحوار

سيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، والبروفيسور “بوزيد لزهاري” والخبيرة في القانون “فتيحة بن عبو”، ضمن الشخصيات المقترحة للقيادة مسار الحوار الوطني.

وحسب مصادر “النهار” ، سيتم أيضا استدعاء الخبير الإقتصادي “إسماعيل لالماس”، والدكتور “إسلام بن عطية”، للمشاركة في ندوة الحوار الوطني.

وستكون الشخصيات، التي ستقود الحوار مستقلة وغير متحزبة،

ومن المرتقب، أن تعلن رئاسة الجمهورية، هذا المساء، عن قائمة الشخصيات التي تقود مسار الحوار .

الشخصيات التي تقود مسار الحوار من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجدر الاشارة أنّ الرئاسة سبق لها أن باركت الشخصيات، التي اقترحها منتدى التغيير لعبد الرحمان عرعار .