كاسياس يشبه براهيمي بفيلم “التيتانيك”

الرياضة
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كاسياس يشبه براهيمي بفيلم “التيتانيك”
بقلم كريم.تيغرمت

شبه الحارس الإسباني لنادي بورتو ايكر كاسياس، طريقة إحتفال زميله الجزائري ياسين براهيمي، بلقطة من الفيلم الشهير “تيتانيك”.

ونشر كاسياس، صورة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تظهر لحظة إحتفال براهيمي بهدفه الأخير في شباك “بورتيمزنيسي”، رفقة زميله أوليفر.

وجمع كاسياس هذه الصورة بصورة أخرى من فيلم “تيتانيك”، في لقطة شهيرة منه، تجمع بين بطلي الفيلم “جاك” و”روز”.

وعلق حارس ريال مدريد السابق على الصورة: “كرة القدم تذكرنا بلقطة من فيلم تيتانيك.. براهيمي وأوليفر”.

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