جزائريان على رأس أفضل 5 مواهب صاعدة في أوروبا!

كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية عن قائمة أفضل 5 مواهب صاعدة في أوروبا هذا الموسم، والتي شهدت تواجد لاعبين جزائريين.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبان صاحبا الأصول الجزائرية “ريان الشرقي” و” عادل آوشيشي” من بين أفضل المواهب التي لفتت الأنظار هذا الموسم.

وفيما يلى أصغر 5 لاعبين لفتوا الانتباه فى الدوريات الكبرى في أوروبا هذا الموسم:

1- ريان شرقى (ليون) – 16 سنة وشهرين.

2- إدواردو كامافينغا (رين) – 16 سنة و9 أشهر.

3- أنسو فاتي (برشلونة) – 16 سنة و9 أشهر.

4- عادل عوشيشى (باريس سان جيرمان) – 17 سنة وشهر.

5- أمادو تراورى (أتالانتا) – 17 سنة و3 أشهر.