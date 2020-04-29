جزائريان على رأس أفضل 5 مواهب صاعدة في أوروبا!

الرياضة
  • -
  • 0
جزائريان على رأس أفضل 5 مواهب صاعدة في أوروبا!
بقلم يونس رزيق

كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية عن قائمة أفضل 5 مواهب صاعدة في أوروبا هذا الموسم، والتي شهدت تواجد لاعبين جزائريين.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبان صاحبا الأصول الجزائرية “ريان الشرقي” و” عادل آوشيشي” من بين أفضل المواهب التي لفتت الأنظار هذا الموسم.

وفيما يلى أصغر 5 لاعبين لفتوا الانتباه فى الدوريات الكبرى في أوروبا هذا الموسم:

1- ريان شرقى (ليون) – 16 سنة وشهرين.

2- إدواردو كامافينغا (رين) – 16 سنة و9 أشهر.

3- أنسو فاتي (برشلونة) – 16 سنة و9 أشهر.

4- عادل عوشيشى (باريس سان جيرمان) – 17 سنة وشهر.

5- أمادو تراورى (أتالانتا) – 17 سنة و3 أشهر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=812591

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com