بن رحمة :”عشت طفولتي في وهران وتأثرت بمُفارقة والدي”

الرياضة
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بن رحمة :”عشت طفولتي في وهران وتأثرت بمُفارقة والدي”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بأنه عاش طفولته في وهران، وهذا في تصريحات للقناة الرسمية لناديه واست هام.

وقال :”لقد عشت في الجزائر الى غاية وصولي لعمر 12 سنة، حيث تنقلت بين وهران، بطيوة وأرزيو”.

وواصل :”بعدها أجبرت على مُفارقة والدي، الذي كنت مُرتبطا به كثيرا، وإلتحقت بأمي للعيش في فرنسا”.

وأردف :”واجهت بعض الصعوبات عند وصولي الى فرنسا، لأني لم أكن متأقلما مع أجوائها، ولم أكن أتحدث لغتها”.

يُذكر بأن والد بن رحمة، توفي في جانفي 2020، ووري الثرى في مسقط رأسه بسيدي بلعباس، بحضور نجم “الهامرز”.


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