الكشف عن قائمة منتخب “المحليين” الذي سيواجه “المغرب”

كشف الطاقم الفني للمنتخب الأول عن قائمة منتخب المحليين والتي تضم 24 لاعبا تحسبا لمواجهة “المغرب” في تصفيات الشان.

وشهدت القائمة تواجد أبرز العناصر المحلية من مختلف الأندية الجزائرية، في حين سيبدأ التربص اليوم الإثنين 16 سبتمبر.

على أن تكون المباراة أمام المنتخب المغربي يوم السبت 21 سبتمبر المقبل على ملعب مصطفى تشاكر بداية من 19:15.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

غايا مرباح، أسامة بن بوط، زكرياء بوخالفية

رضوان شريفي، نبيل لعمارة، ، سفيان بوشار، فاروق شافعي، حسين بن عيادة، وليد علاتي، مصطفى بوشنة، إسلام شرور

توفيق عدادي، أمير سعيود، زرقان أدم، كمال بلعربي، ميلود ربعي، حسام قشة، سفيان بن دبكة اسماعيل بلقاسيمي

زكرياء بن شاعة، رياض بن سايح، حبيب بوقلمونة، رياض بن عياد، رزقي حمرون.