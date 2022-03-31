هل التلقيح ضد كورونا إلزامي في العمرة.. ديوان الحج يرد

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة، أحمد سليماني، أن التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، شرط إلزامي بالنسبة للأشخاص الراغبين في أداء شعيرة العمرة. وكالات السياحة والأسفار مطالبة باحترام وتطبيق هذا الشرط لضمان حسن سير العملية.

كما أوضح سليماني في تصريح للتلفزيون الجزائري, أنه “ومع صدور قرار إعادة فتح التسجيلات لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443. تم اعتماد دفتر الشروط الخاص بالعملية, والذي نص في أحد بنوده على إلزامية تلقيح المعتمر ضد فيروس كورونا. بغرض حماية المنظومة الصحية الوطنية والتي أبلت البلاء الحسن في تسيير فترة الجائحة”.